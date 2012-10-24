Тернопільщина: прийнято програма забезпечення житлом сиріт

Тернопільська облрада прийняла обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект програми, розроблений службою у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації, учора проголосували усі 62 присутні депутати.

Програма спрямована на реалізацію права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на правах власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України.

Програмою зокрема передбачене забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла органами місцевого самоврядування.

Для реалізації програми заплановано використати 14 млн 9 тис. грн, у тому числі 90 тис. грн з обласного бюджету та 13 млн 919 тис. грн – з районних бюджетів.

Очікується, що виконання програми також дасть можливість забезпечити правовстановлюючими документами на житло та майно щонайменше 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, а ще – надати соціальне житло для 147 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Довідка УНІАН. Загалом в області проживає 1 тис. 253 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 140 дітей володіють житлом на правах власності, 327 дітей не мають житла та за ними не закріплене право користування.

За 796 дітьми закріплено право користування житлом, але часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. За оперативною інформацією наданою з місць, значна частина житла, що належить дітям, потребує проведення ремонту.