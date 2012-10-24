У Києві троє шахраїв за два місяці обікрали 38 дітей

Дніпровський районний суд Києва виніс вирок трьом зловмисникам, які упродовж березня-квітня обікрали 38 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпровського району столиці.

Як з’ясувалося, вони вже неодноразово відбували покарання у місцях позбавлення волі за грабіж.

Придумавши історію про викрадені речі їх знайомих, друзів, зловмисники підходили до неповнолітніх та просили показати телефони та цінні речі. Інколи представлялися працівниками міліції. Діти у більшості випадків самі віддавали їм телефони та знімали із себе прикраси, бо намагалися виправдатися перед зловмисниками, котрі їх звинувачували у крадіжці. У деяких випадках мобільні телефони зловмисники відбирали силоміць та погрожували розправою.

Загалом за два місці злочинці обікрали 38 дітей у Деснянському, Оболонському та Дніпровському районі. Шляхом обману вони викрали 1 iPad, 34 мобільні телефони, з яких 3 iPhone, 1 золоту каблучку, 2 золотих ланцюжка з підвісками.

Жодну із викрадених речей потерпілим не повернули.

Вироком суд двох злочинців засуджено до 5 та 4,6 років позбавлення волі. Третьому призначено умовну міру покарання. Зловмисників засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Разом з тим прокуратурою Дніпровського району вирок суду стосовно умовно засудженого злочинця оскаржено у зв’язку з м’якістю призначеного покарання, зазначили в прес-службі.