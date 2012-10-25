Янукович відвідав Центр репродуктивної медицини в Одесі

Президент України Віктор Янукович ознайомився з діяльністю Центру репродуктивної і відновлювальної медицини Одеського Національного медичного університету.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами ректора медуніверситету Валерія Запорожана, «оснащена новітнім обладнанням клініка, що має 18 відділень з інвазивними методами діагностики і лікування, надає безплатну діагностично-лікувальну допомогу тисячам пацієнтам у сфері сімейної та репродуктивної медицини».

В.Янукович оглянув консультаційний та операційний блоки відділення репродукції, лікувально-діагностичне та інші відділення центру, на базі якого зараз створюється спеціальне відділення Одеської обласної клінічної лікарні.

Як зазначив лікар Дмитро Кошель, у цьому науково-дослідному центрі «лише торік здійснено 2,5 тисячі успішних операцій підвищеної складності. Тут працюють близько півтисячі висококваліфікованих спеціалістів у сфері репродукції та відновлювальної медицини, у тому числі представники 10 клінічних кафедр Одеського медуніверситету».

Основними напрямами діяльності клініки, повідомив Д.Кошель, є застосування органозберігаючих технологій, особливої важливості набуває відділення допомоги безплідним сімейним парам, оснащене найновішим обладнанням, яке здійснює лікування за бюджетні кошти.

У ході зустрічі з науковцями і медичним персоналом закладу В.Янукович висловив упевненість, що «досягнуті успіхи у сфері досліджень та лікувальної практики будуть з року в рік примножуватися, керівництво державних структур, передусім облдержадміністрації та Мінохорони здоров’я, продовжуватиме усебічну підтримку діяльності цього унікального закладу».