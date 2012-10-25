У Донецькій області підліток отруївся насінням блекоти

У селищі Миронівський м. Дебальцеве Донецької області 15-річний підліток отруївся насінням блекоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дебальцевського міськвідділу міліції, коли медики завершили ряд заходів з надання допомоги підліткові, співробітники міліції з`ясували обставини інциденту.

Виявилося, що за порадою знайомого школяра підліток зірвав блекоту і з`їв насіння, після чого його в неадекватному стані, коли він бігав безцільно по вулиці і відмахувався від невидимих комах, помітили сусіди, які й викликали швидку допомогу.

В результаті 15-річний підліток був доставлений в реанімацію.

Стосовно його батьків правоохоронцями було складено адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов`язків.

У міліції нагадали, що блекота, яка є звичайним бур`яном, дуже отруйна рослина. Найтоксичніше в рослині - насіння. Симптоми отруєння проявляються вже через 15-20 хвилин. Отруйним початком в цих рослинах вважається атропін і скополамін, які діють на нервову систему.

При легкому отруєнні з`являються розлад мови, розширення зіниць, світлобоязнь, сухість і почервоніння шкірних покривів, збудження, іноді марення і галюцинації, тахікардія. При важких отруєннях - повна втрата орієнтації, різке рухове і психічне збудження, іноді судоми з наступною втратою свідомості. Може наступити кома. Смерть настає при паралічі дихального центру і судинної недостатності.