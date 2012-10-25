Одеса: чому ж вибухнула граната у квартирі?

Слідчим Хмельницького відділення міліції Малинівського РВВС Одеси порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства двох чоловік вибухом гранати в житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в квартирі будинку №9 по вулиці Запорізькій, де сталася трагедія, «працювали фахівці вибухо-технічної служби, проведено слідчі та оперативно-розшукові дії, спрямовані на закріплення одержаних доказів, встановлення обставин скоєння злочину».

Справу порушено згідно з ознакам ип.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство 2 і більше чоловік).

Співробітниками міліції встановлено, що загиблі - 28-річний господар квартири і його 29-річна співмешканка. «Чоловік і жінка проживали в цивільному браку. Останні два роки між ними, за словами свідків, досить часто виникали сварки на грунті побутових неладів і ревнощів», - говориться в повідомленні.

Також встановлено, що близько 02:00 сусіди почули вибух, але не надали цьому ніякого значення. Проте вранці, побачивши на фасаді будинку вибиті вікна, повідомили родичам власника квартири і в міліцію.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня в Одесі в одній з квартир 3-поверхового житлового будинку по вул. Запорізькій стався вибух без подальшого займання.

Повідомлення про вибух надійшло до Хмельницького відділу міліції міста Одеси о 10-й годині ранку.

У квартирі були виявлені труп 29-річного чоловіка і 28-річна жінка з травматичною ампутацією руки. Жінка від одержаних травм померла в лікарні.

Згідно з повідомленням, вибухом пошкоджені вікна і вхідні двері квартири.