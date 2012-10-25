У Вінниці відкрили сучасне відділення реанімації

У Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону у Вінниці відкрито сучасне відділення реанімації та інтенсивної терапії (для терапевтичних хворих) кардіологічної клініки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, в урочистій церемонії взяли участь командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак, т.в.о. директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віктор Жаховський.

Відділення на шість ліжко-місць дозволить із використанням міжнародних стандартів надання медичної допомоги проводити інтенсивну терапію таких серйозних захворювань, як інсульти, інфаркти, важкі форми пневмоній. Підготовлено досвідчених лікарів-анестезіологів і середній медперсонал. Військові медики освоїли експлуатацію сучасного діагностичного і лікувального устаткування, зокрема апаратів для штучної вентиляції легень, дефібриляторів, електрокардіографів, кисневих концентратів.

«Нині Військово-медичний клінічний центр у Вінниці – це багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад. Відкриття у ньому сучасного відділення реанімації та інтенсивної терапії – довгоочікувана і вкрай необхідна подія для Центрального регіону», – наголосив В.Жаховський.

Він додав, що протягом року для ВМКЦ Центрального регіону було закуплено новітнього устаткування на суму близько 10 млн грн. Цього разу представники Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України вручили військовим медикам інфузійний насосний пристрій для внутрішньовенних вливань.