«Феофанія» закупила медичне устаткування на 6 млн грн

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 16 жовтня за результатами тендеру уклала низку угод на придбання медичного устаткування вартістю 6,25 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Найдорожчим серед придбаного є цифрова рентгенівська пересувна хірургічна система з С-подібним штативом та динамічною плоскою панеллю з рентгенопрозорим столом вартістю 5 млн грн, придбана у компанії «Гамбрамед».

Крім того, у компанії «Сіменс Україна» за 483 тис. грн придбано запасні деталі для ремонту апарата Axiom Iconos R200, у компанії «К.С.Р.» за 600 тис. грн «Феофанія» придбала послуги з ремонту лінійних прискорювачів Clinac іХ, Novalis TX виробництва фірми Varian Medical Systems.

У компанії «Домотроніка» за 175 тис. грн придбано 60 холодильників. Зокрема, холодильники Норд ДХ 507.010 без морозильної камери придбано за 1650 грн, двокамерні Норд ДХ 275.010 – за 2358 грн, двокамерні холодильники Атлант ХМ-6026 – за 4458 грн.

Загалом з початку 2012 року «Феофанія» провела тендери на загальну суму 159,55 млн грн.

nashigroshi.org