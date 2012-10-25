«Феофанія» закупила медичне устаткування на 6 млн грн
Пересувна хірургічна система...
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 16 жовтня за результатами тендеру уклала низку угод на придбання медичного устаткування вартістю 6,25 млн грн.
Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».
Найдорожчим серед придбаного є цифрова рентгенівська пересувна хірургічна система з С-подібним штативом та динамічною плоскою панеллю з рентгенопрозорим столом вартістю 5 млн грн, придбана у компанії «Гамбрамед».
Крім того, у компанії «Сіменс Україна» за 483 тис. грн придбано запасні деталі для ремонту апарата Axiom Iconos R200, у компанії «К.С.Р.» за 600 тис. грн «Феофанія» придбала послуги з ремонту лінійних прискорювачів Clinac іХ, Novalis TX виробництва фірми Varian Medical Systems.
У компанії «Домотроніка» за 175 тис. грн придбано 60 холодильників. Зокрема, холодильники Норд ДХ 507.010 без морозильної камери придбано за 1650 грн, двокамерні Норд ДХ 275.010 – за 2358 грн, двокамерні холодильники Атлант ХМ-6026 – за 4458 грн.
Загалом з початку 2012 року «Феофанія» провела тендери на загальну суму 159,55 млн грн.