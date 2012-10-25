Київщина: чоловік з метою помсти підпалив будинок з 5 людьми

Білоцерківський міськрайонний суд засудив до довічного ув’язнення жителя Рокитнянського району Київської області, який підпалив будинок, в результаті чого загинули люди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, дії засудженого кваліфіковані за ч.2 ст.115 КК України, тобто умисне вбивство двох осіб, вчинене з особливою жорстокістю, способом небезпечним для життя багатьох осіб та замаху на вбивство ще трьох осіб.

Слідством було встановлено, що в с. Пугачівка Рокитнянського району місцевий житель підпалив будинок, в якому перебувало п’ятеро людей. Як з’ясувалося, палій перебував в конфлікті з чоловіками. Тому, з метою помсти він вилив бензин на пічне опалення. Це призвело до миттєвого займання кімнати будинку. Також він ззовні підпер вхідні двері дерев`яною колодою.

Внаслідок злочинних дій двоє осіб загинули, троє отримали опіки різних ступенів тяжкості.

Прокуратурою Рокитнянського району підтримано державне обвинувачення у цій кримінальній справі. В судовому засіданні вина чоловіка в інкримінованому йому злочині повністю доведена.