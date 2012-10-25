Коли водій автобуса помер за кермом, пасажир врятував 20 людей
Автобус рухався по містку
На Житомирщині, коли водій автобуса помер за кермом, пасажиру Віталію Купріянчуку вдалося врятувати життя близько двадцяти людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС України у Житомирській області, трагедія сталася на маршруті «Новоград-Волинський – Велика Горбаша» 21 жовтня. Водій автобуса- Анатолій Дмитренко, що був на маршруті у той день, під час руху транспортного засобу помер за кермом.
Людей врятував водій пожежної машини Новоград-Волинського підрозділу МНС В.Купріянчук.
За його словами, «паніка піднялася у ті хвилини, коли автобус почало водити по дорозі із сторони в сторони».
«Я швидко дістався з середини автобуса до водійського місця і взяв керування на себе. Скерував автобус на обочину, зупинив його і почав надавати водію першу медичну допомогу – штучне дихання та непрямий масаж серця», – розповідає В. Купріянчук.
Допомогти водію вже не вдалося, як констатували лікарі швидкої допомоги по приїзду - смерть наступила раптово.
Інший водій, який прибув на заміну, продовжив курсування автобуса у визначеному напрямку, а відповідним службам, що прибули на місце трагедії, довелося з’ясовувати всі деталі надзвичайної події.
Якби не швидке реагування рятівника МНС, жертв могло б бути набагато більше, адже в автобусі перебувало близько двадцяти людей і рухався він в той час по містку через водоймище.