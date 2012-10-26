Завтра у Києві пройде фестиваль здорової їжі

27 жовтня на території НСК «Олімпійський» у Києві пройде другий фестиваль здорової їжі та еко-тенденцій Best Food Fest & Health.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив співорганізатор фестивалю Павло Богарад.

Він повідомив, що програмою фестивалю передбачано чотири активні зони: кулінарна, лекційна, дитяча, зона відпочинку та розваг. Таким чином, відвідувачі фестивалю познайомляться зі світовими тенденціями здорового харчування, відвідають майстер-класи європейських та українських шеф-кухарів, відвідають лекції відомих спортсменів, дієтологів та інших фахівців у сфері здорового способу життя, дізнаються, як правильно обирати продукти харчування тощо.

«Ми несемо здоров’я серед усіх українців. Завдання фестивалю – розвиток здорового способу життя», - зазначив П. Богарад і додав, що цього року на фестивалі очікується близько 5 тисяч гостей.

Як відзначив президент Федерації органічного руху Євген Милованов, на фестивалі будуть широко представлені українські виробники сертифікованих органічних продуктів. У рамках «Ярмарку здоров’я» відвідувачі зможуть отримати консультацію та придбати продукти від провідних українських торгових марок.

Президент "Парку Київська Русь" Володимир Янченко заявив про підтримку і приєднання до Best Food Fest & Health. «Цей фестиваль – це також розвиток туристичного напряму в Україні. Адже всім відомо за кілька останніх десятиліть, що популяризація країни – це фестивальний рух, який у різноманітних сферах популяризує національні традиції», - сказав він.

У свою чергу, лікар-дієтолог, засновниця центру здорового харчування "100 років" Оксана Скіталінська наголосила на тому, що в Україні відсутня популяризація здорових продуктів. «На жаль, українці не знають елементарних речей. Кожен другий українець вранці більше думає про одяг, який йому треба вдягнути, ніж про те, щоб поснідати», - ввважає вона.