На Київщині двоє чоловіків вбили таксиста

На Київщині порушено кримінальну справу проти двох чоловіків, які вбили таксиста.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Київській області, до Білоцерківського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в районі Гайок було виявлено труп невідомого чоловіка. Як згодом з’ясувалося, потерпілий був таксистом із Києва.

Встановлено, що двоє чоловіків (27-річний житель м. Біла Церква та 24-річний житель Черкаської області) познайомились у столиці, працюючи на будівництві.

Вдень одного дня чоловіки зупинили таксі біля станції метро «Нивки» у Києві і домовились з водієм за високу оплату відвезти їх у місто Біла Церква. В районі села Дослідницьке Васильківського району вони попросили водія зупинитись, після чого один зі зловмисників накинув таксисту на шию мотузку і почав душити. Молодики перетягнули мертвого водія на заднє сидіння і поїхали далі. В Білій Церкві вони викинули тіло на сміттєзвалище і поїхали шукати покупця автомобіля. Ввечері молодики продали автомобіль чоловіку за 1,5 тис. доларів. Оглянувши ретельно авто, покупець побачив в салоні сліди крові й одразу викликав міліцію.

За фактом убивства таксиста міліція порушила кримінальну справу за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Затримані молодики в усьому зізналися, їм загрожує довічне позбавлення волі.