Херсонщина: священик керував автомобілем у нетверезому стані

У Херсонській області працівники ДАІ днями затримали священика з Дніпропетровської області, який керував автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ в Херсонській області, на 67 км автодороги Херсон – Генічеськ у районі міста Таврійськ біля наряду ДПС зупинився мікроавтобус ГАЗ-3221 із номерними знаками Дніпропетровської області. До працівників ДАІ підійшов водій в одязі священнослужителя й попросив допомогти з подальшим маршрутом руху. Окрім водія в салоні мікроавтобуса знаходилися ще двоє чоловіків у церковному одязі.

Відчувши, що від водія йде різкий запах алкоголю, працівники ДАІ провели у присутності двох свідків його медичний огляд із застосуванням алкотестера „Драгер». Тест показав вміст алкоголю в крові водія на рівні 1,33% (проміле).

Після проходження тесту 36-річний церковнослужитель із міста Павлоград Дніпропетровській області письмово визнав, що вживав алкоголь.

Стосовно водія за керування транспортним засобом у нетверезому стані було складено адміністративний протокол. Мікроавтобус був вилучений і поміщений на спеціальний майданчик для тимчасового знаходження транспортних засобів.