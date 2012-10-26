В Черкасах чоловіка насмерть засипало землею

В Черкасах ввечері 25 жовтня 39-річного копача криниць засипало землею на 3-метровій глибині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, на території приватного домоволодіння по вулиці Горького чоловік копав траншею під каналізацію. Знаходячись на 3-метровій глибині, чоловік не дотримався правил безпеки і не закріпив стінки траншеї, у результаті чого стався зсув грунту та чоловіка засипало кількома кубічними метрами землі.

Розкопавши зсув, фахівці МНС дістали з-під завалу робітника, якому одразу було проведено комплекс реанімаційних заходів. Нажаль, усі спроби лікарів повернути до життя потерпілого виявилися марними. Від отриманих травм чоловік помер, не прийшовши до тями.

Загиблий, 39-річний професійний копач криниць, приїхав до Черкас на заробітки з села Великий Хутір Драбівського району Черкащини.