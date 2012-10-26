У Києві школи та дитсадки утеплять за рахунок інвестицій

Державне агентство екологічних інвестицій України веде з японською стороною переговори щодо теплосанації низки соціальних об’єктів Києва в рамках використання коштів, отриманих за положеннями Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький та голова КМДА Олександр Попов повідомили сьогодні на прес-конференції, присвяченій початку реалізації проекту модернізації вагонів столичного метро за кошти, отримані Києвом як «зелені» інвестиції у рамках Кіотського протоколу.

«Ми подали декілька сотень об’єктів на розгляд агентства екологічних інвестицій. Сьогодні йде процес їх розгляду, узгодження з японською стороною. Нам дуже хотілось би, і я маю надію, що ми найближчим часом зможемо вам повідомити конкретно, які дитсадочки і школи найближчим часом будуть в стадії теплосанації», - сказав О.Попов.

Міністр додав, що проекти були надані на розгляд агентства своєчасно. «Але зауважу, щоб не відбувалося, що ми на один регіон із загальних 4 млрд направили найбільше коштів, ми поступово йдемо по кожному регіону нашої держави», - зазначив він.

Е.Ставицький повідомив, що у даний час делегація на чолі з головою Держекоагентства Владиславом Якубовським перебуває в Японії, де узгоджує всіх столичні проекти з компанією-виконавцем.

«В нас йдуть переговори десь приблизно на суму 850 млн грн щодо санації соціальних об’єктів, які ми хочемо реалізувати у Києві, - дитячих садків, шкіл тощо. В нас йдуть зараз перемовини, досягнуті певні домовленості, і ми розраховуємо, що вже в цьому місяці зможемо узгодити всі питання з нашими колегами з Японії за підтримки пана посла», - сказав міністр.