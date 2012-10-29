Вінниччина: у літній кухні стався спалах газу

09:24, 29 жовтня 2012
Новини регіонів
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Госпіталізовано чотирьох осіб

 У с. Гунька Немирівського району Вінницької області у приватній літній кухні стався спалах побутового газу.

Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок спалаху чотирьох осіб постраждало. Їх з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано до Немирівської центральної районної лікарні.

За фактом події проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Вінницькій області.

 

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