Черкащина: жінка вчинила акт самоспалення

У Черкаській області в Уманський район в селі Доброводи ввечері 26 жовтня 53-річна жінка вчинила акт самоспалення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, подія сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Радянській близько 21:30. Ніде не працююча жінка, обливши себе бензином, намагалася покінчити життя самогубством. Сусіди погасили полум’я, але жінка отримала тяжкі опіки майже 90% тіла.

Потерпілу було терміново госпіталізовано до реанімаційного відділення Уманської райлікарні. Стан потерпілої лікарями оцінюється як критичний.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у Черкаській області у селі Гуляйполе Катеринопільського району на власному подвір’ї вчинив акт самоспалення 33-річний місцевий житель.