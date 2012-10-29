У Києві працюватиме соцпатруль з допомоги бездомним

У Києві з 1 грудня 2012 року і до 1 квітня наступного року здійснюватиметься соціальне патрулювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Наразі утворено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та координації соціального патрулювання. Три спеціальні виїзні бригади створено на базі будинку соціального піклування.

Передбачено, що у разі значного погіршення погодних умов у Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (в с. Ясногородка Вишгородського району Київської області) буде збільшено кількість ліжко-місць на 30%.

Крім того, районні держадміністрації на базі районних установ соціального захисту створять банки одягу та взуття для бездомних, залучивши до їх наповнення спонсорські, благодійні та меценатські кошти, гуманітарну допомогу від установ, громадських організацій та громадян.

Також Головне управління охорони здоров’я забезпечуватиме надання медичної допомоги безпритульним у лікувальних установах та послуги «швидкої допомоги» за викликом виїзних бригад соціального патрулювання.