Львівщина: викрили канал контрабандного ввезення кокаїну

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Краковець - Корчова» Львівської митниці ліквідовано канал контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу «кокаїн».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, сьогодні, 29 жовтня, співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Держмитслужби України та Держприкордонслужби затримали громадянина України, який намагався ввезти контрабандним шляхом з країн Західної Європи на територію України наркотичний засіб «кокаїн» вагою близько 350 грамів. Наркотик був прихований в особистих речах наркокур’єра.

Тривають оперативно-розшукові та слідчі дії.