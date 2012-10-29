Засудили офіцера, який довів солдата до самогубства

Старшого лейтенанта однієї з військових частин, розташованих у Дніпропетровській області, за доведення до самогубства солдата строкової служби засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Південного регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, такий вирок військовослужбовцю виніс Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу.

Слідством установлено, що зазначена посадова особа систематично, упродовж тривалого часу, застосувала до підлеглого військовослужбовця строкової служби нестатутні заходи впливу принизливого характеру. Задля власних забаганок офіцер умисно вчиняв дії, які виходили за межі наданих йому прав та повноважень, тим самим принижуючи людську гідність солдата.

Строковик, не витримавши знущань, перебуваючи у складі варти, вчинив самогубство.

Досудове слідство та підтримання державного обвинувачення у справі здійснювала Криворізька прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України.