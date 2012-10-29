В Одесі 81-річний пенсіонер загинув під колесами трамваю

У неділю, близько 14.00, 81-річний одесит загинув під колесами трамваю.

Як повідомили УНІАН у КП «Одесміськелектротранс», за словами директора КП Дмитра Полуніна, чоловік стояв на розділовій смузі, приблизно, за 20 м від трамвайної зупинки. При наближенні вагону він несподівано посковзнувся, і впав прямо під колеса. Від одержаних травм чоловік помер на місці.