У Києві від побутових відходів очищено 11 тис. га зелених зон

У Києві майже 11 тис. гектарів зелених зон очищено від побутових відходів під час осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста, який тривав з 24 вересня до 26 жовтня поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, за вказаний період фахівці районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень зняли 2 тис. 200 сухостійних дерев, висадили близько 3,5 тис. дерев (каштани, ялинки, клени тощо) та майже 18 тис. кущів, 15 тис. із них – троянди.

«Відтепер навесні цвітом троянди можна буде помилуватися на бульварі Праці, вул. Маяковського, а також у Голосіївському, Маріїнському, Печерському ландшафтному парках та парку імені Т. Шевченка, у сквері Сантьяго-де-Чилі та на території розв’язки на вулиці М. Тимошенка, що в Оболонському районі міста», - йдеться в повідомленні.