У Києві дві жінки викрали на вулицях близько 30 дощоприймачів

У Києві правоохоронці затримали двох жінок, які викрали на вулицях близько 30 дощоприймачів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, працівники Державтоінспекції Солом’янського райуправління міліції, які вночі патрулювали вулиці, звернули увагу на автомобіль з ознаками сильного перевантаження і зупинили його для перевірки.

У салоні знаходилися жінка-водій та пасажирка. Під час огляду багажного відділення інспектори виявили близько 30 чавунних грат-дощоприймачів. Жодного документу на них жінки надати не змогли. Інспектори ДАІ викликали слідчо-оперативну групу.

Міліціонери з’ясували, що чавунні решітки жінки щойно викрали. Вони проїхали кількома вулицями столиці та познімали їх, де змогли.

Встановлено, що жінки приїхали до столиці з Вінницької області з метою викрадення дощоприймачів. Проти них порушена кримінальна справа за статтею 185 КК України «Крадіжка, скоєна групою осіб». Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

За підрахунками ШЕУ Солом’янського району, матеріальний збиток, завданий їм злодійками, становить більш як 24 тис. грн.