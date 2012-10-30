У Херсоні вибухом газу повністю зруйновано приватний будинок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, сьогодні, 30 жовтня, о 12:49 на пульт зв`язку служби 101 м. Херсона надійшла інформація про вибух газу без подальшого горіння в приватному будинку по вул. 30-й Східній.

Внаслідок вибуху повністю зруйнована будівля площею 150 кв. м. Непошкодженою залишилася лише прибудована до нього веранда.

70-річна власниця, яка проживала одна, отримала термічні опіки рук, голови й обличчя. Її доставили в опікове відділення обласної лікарні. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.

Попередня причина вибуху - витік газу з гумового шланга на газовій плиті.

На місці пригоди працюють оперативні групи ТУ МНС, УМВС, прокуратури, газової служби, Держгірпромнагляду.