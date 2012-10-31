У Черкаській області 18 населених пунктів без електропостачання

У Черкаській області у ніч з 30 на 31 жовтня 18 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок несприятливих погодних умов.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, внаслідок несприятливих погодних умов були відключені об’єкти електричних мереж та порушено електропостачання населених пунктів Черкаської області: ліній електропередач 10 кВт – 13 шт., трансформаторних підстанцій – 191 шт. Без світла залишилися 18 населених пунктів області у Золотоніському, Городищенському, Драбівському, Шполянському, Смілянському районах області. Також без електропостачання залишились житлові будинки мікрорайону Дахнівка міста Черкаси.

Аварійними бригадами ПАТ «Черкасиобленерго» проводяться роботи з відновлення електропостачання населених пунктів.