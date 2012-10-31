У Вінниці на пішохідному переході автомобіль збив школяра

У Вінниці госпіталізовано школяра, якого на пішохідному переході збив водій автомобіля «ЗАЗ-1103».

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 30 жовтня близько 18.00 по вулиці Коцюбинського 55-річний водій автомобіля «ЗАЗ-1103» допустив наїзд на 15-річного школяра. Хлопець переходив проїжджу частину дороги у встановленому місці - по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дев’ятикласник отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення вінницької лікарні.

За фактом автопригоди порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводиться розслідування.