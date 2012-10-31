У Києві обірвався поручень в метро, постраждала 72-річна жінка

У Києві прокуратура організувала перевірку за фактом травмування 72-річної жінки в метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, доручення про проведення перевірки надано Територіальному управлінню Держгірпромнагляду та лінійному управлінню міліції в метрополітені.

У ході перевірки буде встановлено причини пошкодження ескалатора, а також з’ясовано, чи вживалися КП «Київський метрополітен» належні заходи для забезпечення його безпечної експлуатації.

У свою чергу в Київській міській державній адміністрації поінформували, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» зобов’язується компенсувати витрати на лікування постраждалої.

За словам лікарів, жінка отримала забиття середньої тяжкості та струс мозку. Стан пацієнтки оцінюють як стабільний, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

Як повідомлялося, сьогодні на станції метро «Золоті ворота» обірвався один із поручнів ескалатора та тяжко травмував жінку. Її госпіталізовано до київської клінічної лікарні №17.