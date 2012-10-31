В Ізмаїлі 15 осіб 4 години витягували з колодязя корову

У райцентрі Ізмаїл Одеської області 15 осіб рятували корову, що впала в колодязь на околиці міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Управління МНС в Одеській області, «господар тварини повідомив 30 жовтня о 15.00 місцевим рятувальникам, що його корова вагою 400-450 кілограм впала у 3-метровий колодязь, який був накритий шифером».

Тварину витягували з колодязя 10 працівників МНС і 5 місцевих жителів, оскільки довелося одночасно використовувати мотузки і троси. Операція з порятунку тварини тривала близько 4 годин. Корова, що потрапила в біду, не постраждала, зазначили в облМНС.