На Тернопільщині знайшли водія, який збив велосипедиста

На Тернопільщині у Кременецькому районі затримали водія, який збив на смерть велосипедиста і втік з місця аварії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, збивши велосипедиста на зустрічній смузі, водій навіть не зупинився, щоб надати допомогу потерпілому. Відтак 32-річний чоловік від отриманих травм учора помер на місці зіткнення.

Про виявлене тіло правоохоронцям повідомив інший водій, який їхав цим шляхом трохи згодом. На місці аварії правоохоронці знайшли уламки скла та бампера від автомобіля марки “ВАЗ”, що і допомогло встановити особу винуватця. Ним виявився житель Радивилівського району Рівненської області.

Після затримання проти нього порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), а також за ч. 1. ст. 135 за те, що залишив без допомоги потерпілого та втік з місця автопригоди, а отже вчинив злочин, передбачений частиною 1 статті 135 КК.