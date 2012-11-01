На Тернопільщині четвертий день шукають психічно хворого юнака

На Тернопільщині четвертий день шукають психічно хворого німого юнака.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 17-річний житель села Божиків Бережанського району вийшов з дому та не повернувся 29 жовтня. Хлопець – інвалід з дитинства, діагноз: психічно хворий, епілепсія, німий.

Пошуком юнака займається особовий склад служби цивільного захисту Бережанського району та Державної пожежно-рятувальної частини №7.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено 118 осіб, 18 одиниць техніки та 2 собаки від ТУ МНС, УМВС, працівників Бережанського державного лісомисливського господарства, військовослужбовців, а також місцевих мешканців та працівників районного відділу освіти (вчителі с. Тростянець, Божиків, Саранчуки, Литвинів).