У Голосіївському районі Киева відкриється "Клініка, дружня до молоді"

Сьогодні о 12.00 на базі Центральної районної дитячої поліклініки Голосіївського району м.Києва (вул. Голосіївська, 53) відбудеться відкриття «Клініки, дружньої до молоді».

Про це повідомляє Урядовий портал.

Робота Клініки спрямована на збереження фізіологічного та психологічного здоров’я підлітків та молоді віком від 14 до 24 років. З метою розв’язання медико-соціальних проблем молоді тут можна отримати консультативну допомогу психолога, уролога, гінеколога, дермато-венеролога тощо

Робота Клінік базується на принципах безвідмовності, доброзичливості, конфіденційності, анонімності, неупередженості, добровільності та доступності медичних послуг.

«Клініки, дружні до молоді» вже працюють в Шевченківському, Печерському, Подільському та Дніпровському районах столиці.

Прийом перших пацієнтів «Клініка, дружня до молоді» у Голосіївському районі розпочне вже в день відкриття.

