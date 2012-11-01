Херсонщина: злочинці виготовляли і поширювали наркотики

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка налагодило у Херсонській області виготовлення та розповсюдження наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що групою керував 38-річний житель Херсона. У Голопристанському районі Херсонської області ділки орендували 10 га землі у фермера нібито для сільськогосподарських робіт. У подальшому вони залучили фермера та найманих ним працівників для вирощування, обробки і подальшого збуту коноплі.

На території земельної ділянки був розташований розсадник з обігрівом, де взимку висівалось насіння коноплі, дві великі криті теплиці та ангар, у якому відбувався процес переробки рослин. Група використовувала сільськогосподарську техніку та автотранспорт.

Співробітники СБУ на автошляху Гола Пристань - Скадовськ затримали мікроавтобус, в якому організатор групи і двоє спільників перевозили вантаж марихуани. Одночасно на території фермерського господарства було затримано ще шістьох учасників групи під час обробки й підготовки ними чергової партії наркозілля.

У ході огляду місця події співробітники СБУ виявили та вилучили наркотики, десятки кущів, що очікували на переробку, дві одиниці вогнепальної зброї та набої до неї.

За попередніми підрахунками, вага вилученого наркотику - понад 300 кг.

З’ясовано, що організатор наркоплантації налагодив також розгалужену мережу збуту метамфетаміну. Оперативники задокументували чотири спроби реалізації психотропної речовини двома його спільниками. Під час обшуків за місцем проживання наркоторговців було вилучено 53 капсули метамфетаміну.

Слідчими УСБУ в Херсонській області стосовно 11 членів групи порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних речовин та збут психотропних речовин, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Дев’ятеро учасників злочинної групи перебувають під вартою, двоє – на підписці про невиїзд.

Правоохоронцями встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Триває слідство.