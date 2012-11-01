У Києві створять центри соціально-психологічної допомоги

Депутати Київради підтримали проект рішення про створення в Оболонському та Солом’янському районах столиці центрів соціально-психологічної допомоги для дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як пояснили у Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, необхідність створення таких центрів зумовлена постійним зростанням чисельності дітей та молоді з інвалідністю. За даними Головного управління охорони здоров’я КМДА у столиці проживає 8,5 тисяч дітей з інвалідністю та близько 15 тисяч молоді з функціональними обмеженнями.

Наразі у Києві працює 9 центрів, з яких 3 – як установи, 6 – як соціальні програми. В центрах працюють соціальний педагог, логопед-корекційний педагог, психолог, реабілітолог, соціальний працівник.

Клієнтами центрів соціально-психологічної реабілітації є діти та молодь від 7 до 35 років, а також члени сімей у яких вони виховуються. Корекційні заняття в центрах передбачають взаємодію спеціалістів не тільки з дитиною, а й з батьками. Соціальною роботою охоплено 1810 осіб.