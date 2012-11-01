37-річна жінка намагалася продати своїх трирічних близнюків

У Закарпатській області 37-річна жінка намагалася продати своїх двох трирічних синів-близнюків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Закарпатської області вчора, 31 жовтня, жінка пропонувала перехожим купити у неї двох трирічних синів.

«Один із перехожих повідомив про цю ситуацію правоохоронцям. Останні виїхали на місце і затримали горе-мати», - уточнила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

За її словами, свою поведінку жінка мотивувала тяжким матеріальним становищем: мовляв, не має за що їх годувати. При цьому про суму, за яку вона готова віддати діток, не йшлося.

За даним фактом прокуратурою м. Ужгорода проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України - вирішується питання про порушення кримінальної справи.

«Якщо експертиза визнає мати психічно здоровою й осудною, а суд доведе її вину, то їй загрожує позбавлення волі й позбавлення батьківських прав», - уточнила В. Попович.

У прес-службі прокуратури також повідомили, що у зв’язку з викладеним та беручи до уваги наявність загрози для життя і здоров’я дітей, прокуратурою міста Ужгорода направлено вимогу начальнику Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області та Ужгородському міському голові щодо вилучення дітей із сім’ї на підставі ст. 170 Сімейного кодексу України (відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав).

Наразі, за словами В.Попович, хлопчики вже вилучені із сім’ї та тимчасово влаштовані до Ужгородської міської дитячої лікарні для проходження медичного огляду.