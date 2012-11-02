У Києві може статися екологічна катастрофа

«Київводоканал» попереджає про можливість виникнення екологічної катастрофи у зв’язку із сильним засміченням побутовим сміттям насосної станції у Святошинському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», під загрозою зупинка каналізаційної насосної станції (КНС) «Ново-Святошинська», що призведе до екологічної катастрофи через вилив стоків до річки Нивки та рибставків з подальшим потраплянням нечистот у річку Ірпінь та у Дніпро вище водозабору Дніпровської водопровідної станції, що подає питну воду на правий берег Києва.

Останні три тижні жовтня фахівці «Київводоканалу» спостерігали значне збільшення кількості засмічень каналізаційних колекторів на території третього району експлуатації каналізаційних мереж, що обслуговує Святошинський, частину Шевченківського та Солом’янський райони Києва. Якщо раніше тут бригади щодня здійснювали від 6 до 13 виїздів на ліквідацію засмічення, то за останній місяць — від 30 до 40 виїздів.

«Київводоканал» відстежив, звідки надходить сміття, що спричиняє збій у роботі насосних агрегатів та зменшує пропускну спроможність мережі. Для цього на підвідних до станції колекторах у різних напрямках встановили спеціальні уловлювачі. Як з’ясувалось, сміття надходить із житлових будинків усього Святошинського району.

Підприємство звернулося до Святошинської райдержадміністрації. Виявилось, у 50% багатоповерхівок в районі не працюють сміттєпроводи.

У даний час технологічне обладнання КНС “Ново-Святошинська”, яка забезпечує водовідведення всього Святошинського району та частини прилеглих населених пунктів, працює в аварійному режимі, кількість засмічень зростає.

“У зв`язку з ситуацією, що склалася, ми на третину збільшили енергоспоживання станції, оскільки сміття перекриває робочий прохід каналізаційної труби і насосам важче прокачувати стоки. Нам постійно доводиться чистити обладнання насосних агрегатів від ганчір’я, яке створює найбільше проблем. Щомісяця зі станції вивозиться 7-8 тонн сміття, що надходить по каналізаційних колекторах”, — повідомив начальник КНС “Ново-Святошинська” Іван Кальченко.

У прес-службі «Київводоканалу» вкотре наголосили, що збій в роботі каналізації ставить під загрозу екологічну безпеку міста через можливий вихід на поверхню значних обсягів нечистот.

Підприємство підготувало листи щодо проблеми засмічення КНС “Ново-Святошинська” до Головного управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій, екологічної інспекції, головного санітарного лікаря Києва та у Святошинську райдержадміністрацію.