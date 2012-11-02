Херсонщина: вилучено 7 тонн фальсифікованого медичного спирту

На Херсонщині викрито посадових осіб одного з ТОВ, які організували підпільний цех з виготовлення та фасування фальсифікованого медичного спирту.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Встановлено, що цей фальсифікований медичний спирт зловмисники реалізовували бюджетним медичним закладам Херсонської області.

Вилучено 6,8 тонн такого спирту.

Слідчим відділом Білозерського райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.