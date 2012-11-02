В Азовському морі затонув човен із двома рибалками

В акваторії Таганрозької затоки Азовського моря затонув риболовецький човен-глісер із двома рибалками, один загинув.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронцями було встановлено, що вчора, 1 листопада, під час лову риби в акваторії Таганрозької затоки Азовського моря затонув човен разом із екіпажем, тіло одного з чоловіків хвилею прибило до берега неподалік від місця пригоди. Другий рибалка поки вважається зниклим без вісти, його пошуки тривають.

Перевірка цього факту проводиться працівниками правоохоронних органів із залученням фахівців Держфлотінспекції: встановлюються причини смерті рибалок і дотримання правил, що діють на водному транспорті. За результатами дослідчої перевірки буде ухвалено відповідне рішення.