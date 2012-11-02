У Києві перевірять справність усіх ескалаторів метро

У Києві проведуть додаткову перевірку справності усіх ескалаторів метрополітену.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, коментуючи нещасний випадок, що стався вчора на станції «Золоті ворота».

За словами А.Голубченка, сьогодні дві спеціально створені комісії працюють у столичному метрополітені. Одна з них вивчає причини нещасного випадку, а інша незабаром перевірить справність ескалаторів у метро.

Заступник голови КМДА запевнив, що комунальні служби міста регулярно перевіряють об’єкти транспортної інфраструктури на предмет безпеки перевезень.

Він підкреслив, що завдання міської влади полягає у тому, аби кияни та гості столиці почувалися безпечно у підземці, адже щодня метрополітеном користується у середньому 1,5 млн. пасажирів – а це фактично кожен третій мешканець Києва.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня на станції метро «Золоті ворота» обірвався один із поручнів ескалатора та тяжко травмував 72-річну жінку. Її було госпіталізовано до київської клінічної лікарні №17.

За словам лікарів, жінка отримала забиття середньої тяжкості та струс мозку.

Прокуратура організувала перевірку за фактом травмування жінки в метро.