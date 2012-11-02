Завтра в Києві закриють дві станції метро

У роботі столичного метро 3 листопада відбудуться зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Київський метрополітен», з 16.30 до 17.30 станція «Олімпійська» буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід, а станція «Палац спорту» – на вихід. Упродовж цього періоду поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність – черговим персоналом метрополітену можуть бути введені обмеження на вхід до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

На станціях «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту» працівники міліції чергуватимуть в посиленому режимі з метою підвищення контролю за дотриманням громадського порядку.

У КП «Київський метрополітен» наголосили, що вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їхнього обслуговування.

КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів не порушувати громадський спокій в підземці під час проїзду та дотримуватись правил користування метро.

Як повідомлялося, завтра на НСК «Олімпійський» з 17.30 до 19.15 пройде матч між командами «Динамо» (Київ) та «Таврія» (Сімферополь).