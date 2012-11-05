Діагностичний центр у Шостці отримав надточний мамограф

На Сумщині обласний діагностичний центр у місті Шостка отримав сучасний мамограф вартістю 900 тис грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

За словами головного лікаря медичного закладу Світлани Стенько, відкриття мамографічного кабінету дозволить своєчасно виявляти онкологічні захворювання у жінок та зменшувати кількість можливих ускладнень.

«Це надточний сучасний прилад, який використовується для діагностики захворювань молочної залози у жінок. Таке обладнання ми чекали з моменту відкриття діагностичного центру, адже в ньому є велика потреба. Тепер жінки регіону зможуть своєчасно проходити планове обстеження», - наголосила С. Стенько.