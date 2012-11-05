У Сумах порушать кримінальну справу щодо судмедекспертів

У Сумах міській прокуратурі доручено порушити кримінальну справу стосовно судмедекспертів, які проводили первинну експертизу тіла померлого в міліції у січні нинішнього року 32-річного сумчанина Олексія Ходакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив прокурор Сумської області Руслан Білоконь.

«Я поставив завдання перед прокурором міста Суми порушити кримінальну справу проти сумських експертів, що проводили первинну експертизу у цій справі», - розповів він.

За інформацією Р Білоконя, 17 січня в Ковпаківському райвідділі міліції Сум під час бесіди з ним оперативних працівників О.Ходаков помер. Висновки первинної судмедекспертизи, проведеної місцевими експертами, свідчили, що смерть сумчанина настала в результаті інтоксикації та гострого панкреатиту.

«Згідно ж з висновками експертизи співробітників Головного бюро судово-медичних експертиз при Міністерстві охорони здоров’я України, насправді смерть настала від травматичного шоку, викликаного численними тілесними ушкодженнями голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок», - заявив прокурор Сумщини.

За його словами, після отримання результатів експертизи трьох співробітників міліції, які проводили «бесіду» з померлим, затримали, а суд застосував до них міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згодом стосовно правоохоронців порушили кримінальну справу.

«Всі судово-медичні експерти, крім Головного бюро в Києві, не давали нам можливості закінчити розслідування. Проведення останньої експертизи в Харкові було, як на мене, навмисне затягнуте. Дійшло до того, що наші працівники ночували в Харкові. Це затягнулося не на дні, а на місяці. Але Головне бюро судово-медичних експертиз зайняло принципову позицію. Воно підтвердило свої висновки, що причина смерті Ходакова пов`язана з насильством з боку працівників міліції. І ми в найближчі 10 днів закінчимо слідство і направимо справу до суду. Крім того, я поставив принципове завдання перед прокурором міста порушити справу проти сумських експертів», - заявив Р.Білоконь.

За його словами, у діях сумських судмедекспертів вбачаються ознаки злочину, передбачені ст. 364 Кримінального кодексу України - «зловживання службовим становищем».