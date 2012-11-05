У Черкасах згорів аптечний склад

В Черкасах 4 листопада згорів аптечний склад черкаської філії СП «Оптіма – Фарм, ЛТД».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, 4 листопада о 21-й годині в Черкасах загорівся склад із медичними препаратами СП «Оптіма – Фарм ЛТД».Повідомлення про загоряння на 1-му поверсі 2-поверхової складської будівлі по проспекту Хіміків до рятувальників надійшло завдяки спрацювання автоматичної пожежної сигналізації. До місця пожежі були направлені 5 одиниць пожежної та спеціальної техніки Черкаського гарнізону та Академії пожежної безпеки. Близько 2-х годин знадобилося працівникам МНС, аби ліквідувати пожежу та захистити від вогню інші приміщення складу, площа яких становила 600 кв. м.

Внаслідок пожежі на складі вогонь знищив близько 50 м електропроводки, пошкодив комп’ютерне та офісне обладнання. Також вогонь встиг знищити холодильну установку з медичними препаратами, які там зберігалися. Збитки від пожежі та її причини встановлюються.

Довідка УНІАН. українсько-естонське СП "Оптима Фарм, ЛТД" більше 10 років працює на українському ринку медпрепаратів. Фірма є одним з найбільших постачальників товарів медичного призначення. Компанія має філії в 15 найбільших обласних центрах України.

