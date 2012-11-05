Івано-Франківськ: знайшли психічно хворого юнака, що зник

Знайдено психічно хворого німого юнака, який зник на території Тернопільської області тиждень тому.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, знайшли хлопця учора, 4 листопада поблизу міста Галич в Івано-Франківської області місцеві жителі. Люди, які випадково натрапили на нього, доставили вкрай виснаженого юнака до Галицької центральної районної клінічної лікарні.

Яким чином 17-річний житель села Божиків Бережанського району опинився в сусідній області наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, психічно хворий німий хлопець-інвалід, який хворіє на епілепсією, зник 29 жовтня.

Пошуком юнака займався особовий склад служби цивільного захисту Бережанського району та Державної пожежно-рятувальної частини №7 Територіального управління.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт було залучено 118 осіб, 18 одиниць техніки та дві собаки від ТУ МНС, УМВС, зокрема, працівники Бережанського державного лісомисливського господарства, військовослужбовці, а також місцеві мешканці та працівники районного відділу освіти (вчителі с. Тростянець, Божиків, Саранчуки, Литвинів).