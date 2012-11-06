У Рівному знайшли спалене тіло немовляти
10:53, 06 листопада 2012Новини регіонів
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Міліція шукає злочинців
У Рівному знайдено спалене тіло немовляти.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, тіло у поліетиленовому пакеті знайшов біля однієї із багатоповерхівок у районі центрального автовокзалу 48-річний чоловік.
Тіло немовляти відправлено на судово-медичну експертизу для остаточного з’ясування причин смерті.
Правоохоронці з’ясовуть обставини та шукають причетних до цього злочину.
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