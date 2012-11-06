У Рівному знайшли спалене тіло немовляти

У Рівному знайдено спалене тіло немовляти.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, тіло у поліетиленовому пакеті знайшов біля однієї із багатоповерхівок у районі центрального автовокзалу 48-річний чоловік.

Тіло немовляти відправлено на судово-медичну експертизу для остаточного з’ясування причин смерті.

Правоохоронці з’ясовуть обставини та шукають причетних до цього злочину.