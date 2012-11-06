На Тернопільщині поблизу села виявили 13 артснарядів

На Тернопільщині поблизу села Чистилів Тернопілського району виявили 13 артснарядів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, місцеві жителі натрапили на вибухонебезпечні предмети в лісовому насаджені поблизу свого села вчора.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС України у Тернопільській області на місці виклику виявили 12 артилерійських снарядів калібру 45 мм та один артилерійський снаряд калібру 105 мм часів Другої світової війни.

Сьогодні роботи із обстеження території будуть продовжені.

Загалом з початку 2012 року на території області зареєстровано 111 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. Всього виявлено 1 тис. 167 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

