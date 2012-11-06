Дворічна дівчинка випала з вікна восьмого поверху й лишилася живою

У Рівному дворічна дитина випала з вікна восьмого поверху будинку й залишилася живою.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, нещасний випадок стався 3 листопада, коли мати залишила дитину в квартирі, а сама пішла до продуктового магазину, який розташований на першому поверсі цього будинку.

Вийшовши з магазину, жінка побачила у траві під балконами свою дворічну доньку.

Її госпіталізували у реанімаційне відділення міської дитячої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та численними забоями. Медики розцінюють стан дитини як середньої важкості.

Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей).