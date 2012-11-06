Кіровоградщина: учнів евакуювали через випари невідомої речовини

У Кіровоградській області в Олександрійському професійно-технічному ліцеї №13 вчора, 5 листопада, проводили евакуацію всіх учнів та працівників ліцею, майже 200 осіб, через випари невідомої речовини з різким запахом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ТУ МНС в Кіровоградській області, один з учнів 2-го курсу під час великої перерви підійшов до викладача хімії з пляшечкою невідомої речовини з різким фіалковим запахом. Після спроби жінки відібрати пляшечку, учень зник і знову з’явився лише після дзвінка на урок. Через 10-15 хвилин після початку уроку викладачка змушена була вивести дітей з кабінету хімії, оскільки через різкий неприємний запах стало неможливо перебувати у приміщенні. Учні почали скаржитися на запаморочення, у них з’явились симптоми отруєння.

За наказом директора навчального закладу були евакуйовані всі учні та працівники ліцею, майже 200 осіб. Трьох студенток 1-го курсу було госпіталізовано до лікувальних установ Олександрії: двом невдовзі після обстеження дозволили повернутися додому, третій порадили залишитись до ранку в лікарні. Наразі дівчинка перебуває в задовільному стані.

На місце події виїжджали рятувальники, санепідемологи та правоохоронці. Працівники МНС у захисних костюмах взяли проби повітря, обстежили приміщення у пошуках джерела неприємного запаху. В коридорі біля кабінету хімії виявили відро, в якому серед сміття знайшли пляшечку, за припущенням, з речовиною, що й виділяла неприємний запах. Наразі фахівці з’ясовують, що це за речовина.