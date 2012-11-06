Двоє учнів 8-го класу отруїлися алкоголем, один помер

3 листопада в селі Єлизаветка Катеринопільського району учні 8-го класу (1998 та 1999 р.н.) Єлизаветської загальноосвітньої школи отруїлися невідомою речовиною, ймовірно сурогатним алкоголем.

Як йдеться в офіційному повідомленні територіального управління МНС у Черкаській області, 5 листопада діти були госпіталізовані до реанімаційного відділення Черкаської дитячої обласної лікарні.

Попри зусилля медиків, один з потерпілих - 14-річний хлопець - помер. Друга дитина була терміново транспортована до національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Київ.

За даними МНС, стан здоров’я потерпілого наразі важкий.

