Господар знайшов у своїй криниці жінку, що втікла із психлікарні

У Черкаській області в місті Золотоноша вчора о 9-й ранку господар під час спроби набрати води виявив на дні власної криниці жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, до служби цивільного захисту Золотоніського району надійшло повідомлення з вулиці Новоселівської у Золотоноші, що на дні колодязя знаходиться жінка. Для порятунку жінки на місце події виїхав черговий караул пожежно-рятувальної частини.

Спустившись до потерпілої на 15-метрову глибину, рятувальники обв’язали її спеціальними мотузками, після чого підняли на поверхню, де передали до рук лікарів бригади швидкої допомоги.

Потерпілу, яка зазнала загального переохолодження та отримала переломи обох ніг, було терміново госпіталізовано до Золотоніської райлікарні. За даними лікарів загрози для життя потерпілої немає.

За попередньою інформацією, 38-річна жінка, яка раніше проходила лікування в Смілянській лікарні для психічно-хворих людей, стрибнула до криниці рано вранці 5 листопада намагаючись вкоротити собі віку.

