У Рівному нетверезий водій на переході збив жінку

У Рівному нетверезий водій іномарки на пішохідному переході збив жінку-офіцера міліції.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 3 листопада на вул. Степана Бандери.

У момент ДТП старший інспектор по роботі з населенням та громадськими формуваннями міськвідділу внутрішніх справ перебувала на службі по охороні громадського порядку у форменному одязі, без табельної вогнепальної зброї.

Іномарка вдарила жінку, коли вона перетинала дорогу на зелений сигнал світлофора на регульованому пішохідному переході.

Водій іномарки, яка збила жінку-міліціонера, зник з місця події, однак згодом був затриманий працівниками міліції.

За даними правоохоронців, ним виявився 38-річний житель Рівного, приватний підприємець Олександр. У крові затриманого виявилася значна доза алкоголю.

Постраждала Наталія Н. з діагнозом «забій колінного суглобу та грудної клітини» була доставлена до лікарні, а після надання медичної допомоги залишила медичний заклад. Постраждала жінка виховує трирічну дитину.

Автомобіль порушника правил дорожнього руху відправлено на штрафмайданчик ДАІ.

Правоохоронці склали адмінпротоколи про ДТП за ст. 130 та 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за керування транспортним засобом у нетверезому стані та непокору працівникам міліції).