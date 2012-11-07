У Чернівцях під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
10:02, 07 листопада 2012Новини регіонів
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У Чернівцях під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТУ МНС у Чернівецькій області, пожежа виникла у приватному житлового будинку. На момент виникнення пожежі в будинку перебувала сама дитина.
Через деякий час з роботи повернулася матір, яка побачила наслідки пожежі. Вона змогла зайти в приміщення і винесла непритомного сина на вулицю.
Однак медики, які прибули на місце події, допомогти дитині вже не змогли.
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